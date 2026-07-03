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Обърнат камион затвори временно пътя Ямбол - ГКПП "Лесово"

03 юли 2026, 1:46 часа 631 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Обърнат камион затвори временно пътя Ямбол - ГКПП "Лесово"

Тежкотоварен камион се обърна на изхода от Елхово посока Лесово, Ямболско. Сигналът за самокатастрофирал товарен автомобил извън пътното платно е получен около 20:00 ч. По първоначални данни отзовалите се на сигнала огнеборци са успели да извадят шофьора от кабината на превозното средство. Към момента няма данни дали има наранявания.

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Движението и в двете посоки по път I-7 Ямбол – ГКПП „Лесово“ в района на Елхово беше временно ограничено, съобщиха от АПИ. От Областната дирекция на полицията в Ямбол уточниха, че леките автомобили се били пренасочвани през град Елхово, а тежкотоварните са изчаквали на място.

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камион Елхово катастрофа ГКПП Лесово пътен инцидент
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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