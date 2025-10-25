Антивоенният руски протест с песни стигна директно до Путин (СНИМКИ и ВИДЕО)

Десетки хора се събраха пред сградата на администрацията на Путин, за да подадат петиции в подкрепа на музикантите от петербургската група Stoptime. Това съобщиха Bumaga и RusNews, чиито кореспонденти присъстваха на мястото на събитието. В петициите си дошлите поискаха разследване на законността на действията на полицията и Дзержинския съд в Санкт Петербург, а също така посочиха несъответствия по делото.

Вокалът на Stoptime Диана Логинова беше арестувана преди десетина дни, защото пя антивоенни песни в Санкт Петербург и много хора я подкрепиха публично, пеейки с нея - Още: Тълпа млади руснаци предизвика режима на Путин: С антивоенни песни (ВИДЕО)

Според Bumaga, хора с петиции в подкрепа на музикантите се присъединиха към редицата от защитници на правата на животните, дошли пред сградата на администрацията на Путин, за да подадат своите петиции. Някои от защитниците на правата на животните бяха недоволни от тази акция и започнаха да обиждат загрижените за съдбата на Stoptime, скандираха проправителствени лозунги и настояваха полицията да отстрани "провокаторите", съобщава Bumaga.

RusNews публикува няколко видеоклипа на активисти, членове на общността и други, дошли да подкрепят арестуваните петербургски музиканти. Те заявиха, че музиката не е престъпление. Една от жените поиска възстановяване на конституционните права на гражданите - свобода на словото, на събранията и правото на печат и творчество.

Всички дошли са били заснети, но полицията не е задържала никого. Движението "Бъдеще", партията "Рассвет", СДР, ЛНР и ЛевСД призоваха за подаване на петиции. Инициативата беше подкрепена и от политика Борис Надеждин, който организира набиране на средства за музикантите от Stoptime.

Музикантите от групата Stoptime бяха задържани в Санкт Петербург, по обвинение, че пеели песни на "чуждестранни агенти". На 16 октомври съдия Яна Никитина от Дзержинския районен съд на Санкт Петербург осъди 18-годишната певица Диана Логинова (Наоко) на 13 дни затвор по административния закон за провеждане на масови събития. Барабанистът на Stoptime Владислав Леонтиев също беше осъден на 13 дни затвор, а китаристът на групата Александър Орлов беше осъден на 12 дни затвор. Логинова беше обвинена и с две обвинения за "дискредитиране на армията". Тя беше доведена в съда с белезници.

Още: Пееш публично антивоенни песни в Русия, 13 дни арест (ВИДЕО)