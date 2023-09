Арменският премиер няма да подава оставка заради Нагорни Карабах

Те са се провели през изминалата нощ заради протестите, избухнали в столицата Ереван, срещу Пашинян. Хиляди граждани призоваха за спасяването на Нагорни Карабах, където живят етнически арменци. Спорната територия обаче официално капитулира пред Азербайджан след двудневна военна операция на силите на Баку.

Още: Нагорни Карабах подписа капитулация пред Азербайджан

Още когато дроновете полетяха над Нагорни Карабах и започна стрелба, Пашинян заяви, че арменската армия няма да предприема действия. Това предизвика гняв сред някои арменци и те призоваха за оставката му.

Силите на реда в Армения използваха сила, включително гранати, срещу протестиращите на Площада на Републиката. Самият Пашинян изпрати семейството си далеч от демонстрациите – в лятната им къща в Севан, където са под засилено наблюдение, пише още Hraparak.am.

Междувременно в азербайджанския град Евлах започна среща на представители на Баку с арменското население на Нагорни Карабах. Целта е да се уговорят детайлите по евакуацията и хуманитарния коридор, който Азербайджан е длъжен да отвори. Ще се обсъди и пълното разоръжаване на силите на Нагорни Карабах.

Negotiations are taking place in Yevlakh between the Artsakh delegation and representatives of Azerbaijan. The main topic is the fate of the Armenians remaining in Artsakh. pic.twitter.com/L5lBxd03bu