21 август 2025, 07:59 часа 637 прочитания 0 коментара
"На Слънчев бряг всички тийнейджъри са пълнолетни": Говори собственикът на атракциона, на който пострада момче

След инцидента с 16-годишен младеж, който си удари главата при ползване на водна атракция в Слънчев бряг, собственикът на атракциите в курорта заяви, че не знае как е станал удара, но уточни, че когато има непълнолетен, на съоръжението, което е теглено от лодка, винаги се качва и техен служител. Този път обаче това не станало, защото всички на въпросния "банан" заявили, че са пълнолетни. "На Слънчев бряг всички тийнейджъри са пълнолетни, като ги питаш", каза Иван Рочков в ефира на Нова телевизия.

Той подчерта, че нямат право да искат лични документи, за да проверят възрастта на туристите. 

Опасни ли са водните атракции?

Мъжът поясни, че всеки турист, ползващ аткрационите, има застраховка.

"За мен това е най-безопасният атракцион, защото се извършва от абсолютни професионалисти. Теглим единствено с лодки. Инструктажът е устен. По наредба хора над 18 години ползват водните съоръжения самостоятелно. Непълнолетните трябва да имат придружител. Реално колегата може да бъде подведен от възрастта и ръста на момчетата. По принцип имаме ли съмнение, че нямат годините, качваме и наш служител с тях", уточни той.

По думите му момчето е пострадало накрая на водната база.

Представителят на концесионера Илиян Тодоров смята, че адреналинът е оказал влияние на момчето и затова е почувствало болки в главата. По думите му линейката е дошла за 5-6 минути.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
