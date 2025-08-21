България се е превърнала в страна на нормативния фетишизъм

Думите от заглавието са на бившия зам.-министър на туризма Бранимир Ботев - те бяха изречени в студиото на сутрешния блок на bTV и са по повод загиналото 8-годишно дете след падане от парашут в Несебър. "През цялото време ние тичаме след събитията", подчерта той.

По думите на Ботев, всеки път след като стане трагичен инцидент, в България тръгваме да променяме закони и наредби. Не е в това основният проблем, според него - основният проблем се заключва в отговорността. Подготовка, капацитет, работа с кадрите и организационни оптимизации - в нормалния свят се нарича мониторинг, обобщи Бранимир Ботев.

"Очевидно трябва да има други механизми, които са свързани с обучение на персонала, с постоянна преквалификация", продължи той. Ботев заяви, че от 3 години насам в туризма административните мерки като тежест са увеличени над 3 пъти: "И какво от това"?

Ботев посочи и, че държавата дава на концесия плажове, а концесионерите делегират отговорност на подизпълнители. Отговорността се размива, според него - затова трябва мониторинг.

Въпросът не е уреден нормативно - кой осъществява мониторинг, но чак пък закон за атракциони, обобщи и адвокат Людмил Рангелов. По-скоро на Морска администрация чрез наредба трябва се въведат нови задължения, добави той.

