Войната в Украйна:

България се е превърнала в страна на нормативния фетишизъм

21 август 2025, 08:18 часа 413 прочитания 0 коментара
България се е превърнала в страна на нормативния фетишизъм

Думите от заглавието са на бившия зам.-министър на туризма Бранимир Ботев - те бяха изречени в студиото на сутрешния блок на bTV и са по повод загиналото 8-годишно дете след падане от парашут в Несебър. "През цялото време ние тичаме след събитията", подчерта той.

По думите на Ботев, всеки път след като стане трагичен инцидент, в България тръгваме да променяме закони и наредби. Не е в това основният проблем, според него - основният проблем се заключва в отговорността. Подготовка, капацитет, работа с кадрите и организационни оптимизации - в нормалния свят се нарича мониторинг, обобщи Бранимир Ботев.

"Очевидно трябва да има други механизми, които са свързани с обучение на персонала, с постоянна преквалификация", продължи той. Ботев заяви, че от 3 години насам в туризма административните мерки като тежест са увеличени над 3 пъти: "И какво от това"?

Ботев посочи и, че държавата дава на концесия плажове, а концесионерите делегират отговорност на подизпълнители. Отговорността се размива, според него - затова трябва мониторинг.

Въпросът не е уреден нормативно - кой осъществява мониторинг, но чак пък закон за атракциони, обобщи и адвокат Людмил Рангелов. По-скоро на Морска администрация чрез наредба трябва се въведат нови задължения, добави той.

Още: Ходя с бански във влака, защото няма климатици, нося си и пожарогасител, ако се запали

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Несебър Бранимир Ботев цитати
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес