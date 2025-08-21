Войната в Украйна:

Поредна катастрофа със стадо биволи в София, пострада жена

21 август 2025, 08:25 часа 694 прочитания 0 коментара
Поредна катастрофа със стадо биволи в София. Едно от животните се озовало върху капака на колата, докато жена се движи по "Челопешко шосе". Инцидентът става в края на миналата седмица. След удара с животното предницата на колата е смачкана до неузнаваемост, а жената, която шофирала, е с травми по гръбначния стълб и главата.

Разказ на пострадалата

Потърпевшата Веселина Перфанова разказа в ефира на Нова телевизия, че катастрофата става оОколо 22:30 часа. "Завих от "Ботевградско шосе" по "Челопешко шосе". Може би на километър след отбивката излезе стадо едър рогат добитък – около 6-7 на брой. Нямаше вариант да не се ударя в едно от животните", сподели тя. 

Жената твърди, че се е движила с не повече от 30 км/ч.

При предишни инциденти с тези животни беше установено, че те са собственост на Недялко Костов. Той единствен има стопанство за такъв добитък в региона. 

От Столичната община твърдят, че от 2020 г. досега са направени 8 проверки на това стопанство. Съставени били 3 акта за нарушения, с което правомощията им се изчерпват.

Един човек е загинал, а други 27 са ранени при станалите 20 тежки пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие, съобщават от пресцентъра на МВР. В София са станали 29 леки пътни инцидента и една тежка катастрофа с един ранен.

Виолета Иванова
