По-добре политик и богат, отколкото избирател и беден

Като не ставаш за нищо, растеш по партийна линия. Това правило от късния соц днес е доразвито и обогатено до степен на житейска философия. Без значение с коя партия си се свързал, влизането в политиката ти гарантира не просто добър стандарт, а реално забогатяване.

И ако навремето партайгеносените бяха все пак малко, то днес по всевъзможните управленски етажи се ротират, сглобяват и джуркат какви ли не персони. Водени, без съмнение, единствено от желанието да работят на ползу роду.

И тази партида добре е захлебила

Имотните декларации на последната партида български управници не показва нищо по-различно от преди. Имоти, влогове, мощни коли - мечтата на всеки средностатистически лакомник.

Не би имало нищо лошо в това да си богат, ако си изкарал парите си с бизнес умения, с талант или всеотдаен труд. По цял свят има богати хора и техните постижения в повечето случаи са достойни за уважение.

Но съдейки по дереджето на държавата ни, тези, които забогатяват безумно на наш гръб, просто нищо не са свършили. А са се понахранили доста добре. Тупането в гърдите как са ни вкарали в Шенген е просто смешно. Както и приемането на еврото. Тези процеси твърде малко зависят от тях, а и са започнати твърде отдавна.

Няма как да не станеш милионер

Там да си милионер е толкова лесно - няма друг вариант освен този. Съдейки по декларациите, разбира се. Извън тях само Господ знае на кого какво се плаща. И няма никакво съмнение, че точно това прави шефските постове в тези институции толкова апетитни.

Не че другите власти остават назад. Магистратите и евродепутатите ни също са милионери. На фона на всички останали в държавата това е цинизъм. Помните какво каза един пишман културтрегер на младите медици - да вървят в сицилийските села. Той поне беше откровен. Другите им го казват, траейки си. И работейки за собственото си благоденствие.

Така е - по-добре е да си политик и да си богат, отколкото да си беден и избирател.

Но с ръка на сърцето трябва да си признаем, че не всички забогатяват. Eдин честен политик ни е останал - Делян Пеевски. Зает с важни държавни дела, свързани с добруването на народа, той единствен е обеднял, при това - с милиони. Всичките му действия явно са били насочени към това да оправя стоките от първа необходимост, водните проблеми, работата на НСО, особено с президента.

Добре ни е така

Тази гротеска явно никого не възмущава, не ядосва и не обижда, щом си траем по диваните с дистанционно в ръка. И щом на избори или не щем да ходим, или гласуваме срещу хонорар.

За протести и дума да не става. Днес са те, утре може някой от нашите да се уреди - я братовчедът, я балдъзата.

Добре си ни е така, нали, драги зрители?

Автор: Евелина Гечева