Ванс се похвали как "подготвил" Зеленски за втората му среща с Тръмп (ВИДЕО)

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс за пореден път показа в каква вселена на възприятия не само живее, но и упорито опитва да налага и на останалия свят. Ванс говори пред Fox News за последната засега среща между американския президент Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски - обясни, че успял "да разчупи леда".

Как станало това - Ванс се здрависал със Зеленски като влязъл в Овалния офис и му казал следното: "Г-н Президент, докато се държите прилично, нищо няма да кажа". По думите на американския вицепрезидент, Зеленски "просто се подсмихнал леко" и това бил добър малък трик от страна на Ванс да разчупи леда.

Joker of the year! Vance shared how he tried to “break the ice” during his meeting with Zelensky



“I said, Mr. President, so long as you behave, I won't say anything. And he just chuckled a little bit, and it was a good little icebreaker.”



📌This was essentially the first… pic.twitter.com/K3zLbY0kEF — NEXTA (@nexta_tv) August 21, 2025

Припомняме, че точно Ванс се оказа основната искра в бурето с барут в края на февруари тази година, в което се превърна предишната среща на Тръмп и Зеленски в Белия дом. Тогава Ванс вдигна достатъчно градуса на напрежение, а Зеленски реагира емоционално на думите му как с Путинова Русия трябвало да има дипломация, след като руската армия безмилостно бомбардира и то умишлено цивилни цели в Украйна като стратегия да пречупи украинския боен дух - Още: Рискувате Трета световна война: Ванс и Тръмп нападнаха Зеленски, той не им остана длъжен (ВИДЕО)

Самият Ванс постоянно опитва да говори в стил на равнопоставеност между Русия и Украйна и защо е избухнала войната, да се осмислят червените стратегически линии и на двете страни - Още: Ванс с поредна атака срещу Зеленски, Тръмп щял да се разбере с Великобритания, защото харесвал краля