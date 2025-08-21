Войната в Украйна:

Мирът в Украйна ще отвори вратата на рая за Тръмп: Говори проф. Владимир Чуков

Това, което прави президентът на САЩ Доналд Тръмп е нещо безпрецедентно. Мирът в Украйна ще му създаде условия да влезе във вратата на рая. При нас в Европа нещата се възприемат по по-различен начин. Това заяви арабистът проф. Владимир Чуков пред БНТ. Според него ще се види дали ще има тристранна среща между Доналд Тръмп-Владимир Путин-Володимир Зеленски.

Кой е доброто и кой е лошото ченге за мира в Украйна

Проф. Владимир Чуков добави, че колкото повече се говори на високо равнище, толкова по-добре. „Когато започнаха преговорите за мир в Украйна, лошото ченге стана Сергей Лавров с тениската на СССР. Има една главоблъсканица от подходи, преценка и двата казуса, които се състезават и се търси начин за тяхното разрешаване“, коментира арабистът.

Проф. Чуков посочи, че всеки ден Русия изстрелва ракети и дронове, а това са невинни хора, които умират. Европейските лидери са достатъчно добре ориентирани в настоящата ситуация. Имаше много гъвкави изказвания от страна на европейските лидери. Много е важно какво ще каже както първият европейски лидер, така и последният, подчерта международният експерт. Той смята, че е много важно дали след няколко седмици Путин дали ще се престраши да седне срещу Зеленски без значение къде ще се състои срещата.

Антон Иванов
