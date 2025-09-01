Байру ядоса Мелони: Франция обвини Италия в данъчен дъмпинг

Френският премиер Франсоа Байру обвини Италия във „фискален дъмпинг“, а италианските власти реатираха с „учудване“, подчертавайки, че именно италианската икономика е „наказвана в продължение на много години от така наречените „европейски данъчни убежища“, предаде италианската информационна агенция ANSA. Това отваря нов фронт между Париж и Рим, столици, които често се оказваха в конфликт през последните месеци, да не говорим за неотдавнашното дипломатическо напрежение след коментарите на Матео Салвини за Еманюел Макрон.

Торпедна атака срещу Рим

Байру ръководи правителство в разгара на политическа криза, изправено пред решителен вот на доверие на 8 септември, в който „съдбата на Франция е заложена на карта“, както той обясни в интервю за franceinfo, Lci, Bfmtv и Cnews. В същото интервю той предприе и торпедна атака срещу Рим.

„Сега има един вид фискален номадизъм и всеки се мести там, където му е най-удобно“, отбеляза той, добавяйки като пример, че Италия „следва политика на фискален дъмпинг“. Визира предимствата, предоставяни на тези, които се местят в Италия или се връщат у дома след няколко години в чужбина. ОЩЕ: Премиерът на Франция ще поиска нов вот на доверие

Снимка: Getty Images

Отговорът на Италия: Мелони е ядосана

Отговорът от Рим дойде малко повече от час по-късно: твърденията на френския премиер са „напълно неоснователни“ и „изненадващи“.

„Италианската икономика е привлекателна и се представя по-добре от другите благодарение на стабилността и доверието в нашата нация“, заяви Джорджа Мелони, отбелязвайки, че „Италия не прилага неоправдани данъчни стимули за привличане на европейски компании и при това правителство дори е удвоила фиксираната данъчна тежест, действаща от 2016 г. насам за лица, които преместват местожителството си в Италия“.

Мелони призова френското правителство „най-накрая да се присъедини“ към усилията на Италия на ниво ЕС „срещу онези държави членки, които постоянно практикуват систематичен данъчен дъмпинг, със съучастието на някои европейски държави“. ОЩЕ: Опасна пропаст: Френският премиер предупреди за политическа криза, ако падне правителството