Опасна пропаст: Френският премиер предупреди за политическа криза, ако падне правителството

Френският премиер Франсоа Байру предупреди в сряда, че вероятният колапс на правителството му следващия месец ще завлече Франция в опасна пропаст, съобщава Politico. "Животът на нацията е заложен на карта, каза Байру в първото си телевизионно интервю след обявяването в понеделник, че ще подложи правителството си на вот на доверие заради бюджетното си свиване от 43,8 милиарда евро, предназначено да намали огромния бюджетен дефицит на Франция. Необходимите усилия са значителни, каза той пред френската телевизионна мрежа TF1. Нашите дефицити са заплаха за кого? За най-слабите в страната, за тези, които се борят, самотните майки с деца и за младите - те ще понесат тежестта."

На какво е готов Франсоа Байру?

Байру заяви, че е готов да преговаря по отделни предложения в бюджета, който представи миналия месец, включително непопулярно решение за премахване на два официални празника. Но той отказа да отстъпи по това, което нарече "усилията, които трябва да положим, за да гарантираме, че Франция ще избере пътя на намаляване на свръхзадлъжнялостта си".

"Икономическата ситуация се влошава всяка година по непоносим начин", каза той.

Припомняме, че мнозинството от французите искат нови парламентарни и президентски избори. Това показаха социологически проучвания в сряда.

Две трети от анкетираните в две от трите допитвания също така искат президентът Еманюел Макрон да подаде оставка, а крайнодясният Национален сбор (RN) получи най-голяма подкрепа да ръководи следващото правителство в една анкета, макар и да не е мнозинство. Въпреки това Макрон изключи възможността да се оттегли и заяви миналата седмица, че не желае предсрочни избори. Президентът вече загуби предишния си премиер Мишел Барние след вот на недоверие по бюджета в края на 2024 г., едва три месеца след предсрочни избори.

Байру обяви, че на 8 септември ще поиска вот на доверие върху бюджетните планове за 2026 г., включващи съкращения на разходи за 44 млрд. евро, отмяна на два официални празника и замразяване на повечето публични разходи. Мерките целят да ограничат дефицита, достигнал 5,8% от БВП през 2024 г. - почти двойно над лимита на ЕС от 3%.

