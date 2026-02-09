Белгия: Трябва да върнем задължителната военна служба, тук не може да има избор

Трябва да се помисли за връщането на задължителната военна служба в Белгия. Това каза ръководителят на отдел "Човешки ресурси" в Белгийските въоръжени сили генерал-лейтенант Тиери Есер. На първо място професията на военните трябва да се направи привлекателна, а връщането на задължителната наборна служба е част от нашите планове, уточни генералът. Не става въпрос за избор, а за задължение, наложено от геополитическия контекст, добави той, цитиран от белгийски медии.

През ноември миналата година белгийските власти изпратиха писма до 149 000 младежи, навършили 17 години, с покана да се присъединят доброволно към въоръжените сили за срок от една година. Целта е да бъдат привлечени 3500 младежи, от които тази година да бъдат подбрани 500-те най-подходящи за обучение. Догодина се предвижда броят на подбраните да достигне 1000, а след 2030 г. - седем пъти повече, уточниха медии.

