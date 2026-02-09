Русия веднага свърза с Украйна и Полша основния заподозрян за стрелбата срещу генерала от ГРУ

Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия твърди, че задържаните за опита за убийство на зам.-ръководителя на ГРУ генерал-лейтенант Владимир Алексеев са се признали за виновни. Твърди се, че арестуваният в ОАЕ Любомир Корба е бил организатор на опита за покушение срещу висшия военен на 6 февруари в затворен комплекс в Москва, а Виктор Васин – съучастник. Според разузнавателната агенция на Руската федерация Корба е бил вербуван от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) с помощта на полските разузнавателни служби, които „са играли ключова роля в координацията“.

Твърди се още, че той е бил вербуван през август 2025 г., преминал е обучение по стрелба в Киев и е бил прехвърлен в Русия, по данни на ФСБ. Според изявление на Центъра за връзки с обществеността на ФСБ украинските разузнавателни служби предложили 30 000 долара за убийството на генерал Алексеев.

В подобни случаи Москва винаги хвърля вината директно върху Украйна, дори преди да има подробни данни. Такъв беше случаят и сега: Русия обвини Украйна за стрелбата по генерал от ГРУ в Москва (ВИДЕО).

Съучастникът - уж екстремист, но всъщност... работил за ФСБ

ФСБ отбелязва също, че Виктор Васин, 66-годишният съучастник, е бил поддръжник на „екстремистката“ ФБК и „екстремиста“ Сергей Удалцов, а също така е участвал в протести в Москва. Удалцов е лидер на движение „Ляв фронт“, което се противопоставя на диктатора Владимир Путин и е свързано с руската Комунистическа партия. В края на декември 2025 г. руски съд го осъди на 6 години затвор по обвинения за оправдаване на тероризма. Що се отнася до ФБК, става въпрос за Фонда за борба с корупцията на вече покойния Алексей Навални, който е обявен за "екстремистка" организация в Русия.

Българският разследващ журналист Христо Грозов обаче по-рано публикува любопитна информация, че Васин всъщност е работил за компания на ФСБ, произвеждаща оборудване за наблюдение. Той е бил "главен експерт" в НТЦ "Атлас" (понастоящем част от "Ростех") до август 2025 г. Публикувана през 2014 година автобиография на Васин показва, че е завършил военна академия в Русия и че е бил командир на полк. Той обаче излязъл от военната служба още през 90-те години на XX век.

Друга съучастничка, Зинаида Серебрицкая, която е наела апартамент в сградата, където е живял генерал Алексеев, е била украинска гражданка до 2020 г. и е носила фамилията Антонюк, твърди ФСБ. Тя е напуснала Русия ден преди престъплението, гласят още разпространените от руската служба данни.

Опит за убийство

На 6 февруари Владимир Алексеев, който игра основна роля във войната в Сирия и в "дипломацията" с Евгений Пригожин, за да спре той бунта на ЧВК "Вагнер" в Русия през 2023 г., бе прострелян три пъти в гърдите на 24-ия етаж на сграда, намираща се на магистрала „Волоколамско шосе“ в Москва. Той е заместник-началник на ГРУ (Главното управление на Генералния щаб на въоръжените сили на Русия). Генерал-лейтенантът е оживял и се лекува.

Любомир Корба - 66-годишен мъж, родом от Тернополска област на Украйна - беше задържан в ОАЕ по-късно и екстрадиран в Москва по обвинения в организиране на покушението.

