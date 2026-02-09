"Нацистките основи" на Украйна трябва да бъдат ликвидирани - това е "условие за сигурността" на Руската федерация, обяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю за международната телевизионна мрежа BRICS TV. Така за пореден път топ дипломатът на Москва дава да се разбере, че Кремъл не отстъпва и на сантиметър от исканията си, заложени още през 2022 г., когато армията нахлу в Украйна. А тези искания са свързани със сваляне на настоящата украинска власт и инсталиране на режим, удобен за Руската федерация.

Руският външен министър дори добави, че страната му няма да позволи разполагането на оръжия в Украйна, които заплашват руските интереси в областта на сигурността - т.е. нападната суверенна държава няма право да се защитава от агресора.

Кремъл приел предложение на САЩ за Украйна, но после Тръмп се отметнал

Продължавайки своята дълбока мисъл, Лавров каза, че позицията на американския президент Доналд Тръмп по отношение на Украйна е важна за Кремъл, независимо от това, което биха казали в Киев или „пещерните русофоби“ в Европейския съюз.

Руският министър отбеляза, че Кремъл е приел предложението на САЩ относно Украйна, направено в Анкъридж (щата Аляска) по време на срещата между Тръмп и диктатора Владимир Путин, но не уточни какво е това предложение. Каза само, че ако „подходим към него като мъже“, проблемът трябва да бъде решен.

Той заяви, че след срещата в Аляска, която се състоя на 15 август 2025 г., Русия и САЩ трябвало да се придвижат към широко сътрудничество, но на практика станало точно обратното. „Самите САЩ сега не са подготвени да приложат предложенията си относно Украйна, направени в Анкъридж“, твърди Лавров, без да посочва причините за този обрат в събитията, предава думите му УНИАН.

Кремъл не спира да цитира т.нар. "формула от Анкъридж" - уж договорка между САЩ и Русия за мирния процес в Украйна, която обаче не е известна публично.

Руският топ дипломат обвини САЩ за санкциите

Сергей Лавров заяви, че Вашингтон продължава да оказва санкционен натиск върху Русия, и го описа като икономическа война, като обвини Щатите, че се опитват да принудят партньорите си да купуват американски втечнен природен газ вместо руско гориво.

Той добави, че Русия остава отворена за сътрудничество със Съединените щати, но заяви, че Вашингтон създавал изкуствени бариери, като не отменял ограниченията, наложени от администрацията на Джо Байдън.

Лавров цитирал пред САЩ и НАТО ултиматуми от 2021 г.

В края на миналата година американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) съобщи, че Лавров е цитирал пред САЩ и НАТО руските ултиматуми от декември 2021 г. като основа за гаранции за сигурността на Русия.

Тези ултиматуми включват условия, които биха могли да подкопаят съществуващата структура на НАТО - например ограничаване на разполагането на сили и оръжия в страни, които са се присъединили към Алианса след 1997 г., включително България.

