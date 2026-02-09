Съпругата на Мицотакис е оперирана в Италия (ВИДЕО)

Войната в Украйна:

Съпругата на гръцкия премиер Марева Грабовски Мицотакис е претърпяла инцидент, докато е била в Италия за зимните олимпийски игри със съпруга си, предаде гръцката медия Ta nea. Докато той гледал игрите - жена му е претърпяла инцидент, при който е контузила двете си ръце и е била оперирана в болница KAT. Мицотакис бил плътно до съпругата си в болницата, става ясно още от информацията в гръцкоот издание. 

Операцията на двете ръце е извършена от Емануел Фандридис, директор на Националната здравна система в болница КАТ, както и ръководител на Клиниката по микрохирургия на ръката и горните крайници.

Грабовски Мицотакис е в добро здраве и се възстановява в лечебното заведение.

Семейство Мицотакис и олимпийските игри

Гръцката медия напомня, че в петък вечерта премиерът Кириакос Мицотакис пътува със съпругата си до Милано, за да присъства на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри.

Премиерът публикува снимка в социалните мрежи от Олимпийския стадион в Милано, на която позира с Марева Мицотакис. В надписа на публикацията си той шеговито отбеляза „този път не вали“, визирайки церемонията по откриването на Олимпийските игри в Париж, където проливните валежи бяха обезпокоили десетки хиляди зрители, пише още гръцката медия. ОЩЕ: Ясна е датата на срещата между Мицотакис и Ердоган: Съседите имат само един спор

