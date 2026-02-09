Празни системи Patriot: Украйна е останала без ПВО-ракети в разгара на руския енергиен терор (ВИДЕО)

Поради критичен недостиг на ракети прехващачи PAC-3 за системите Patriot украинските пускови установки са останали празни през януари, без да могат да противодействат на балистични руски удари по енергийната инфраструктура. Това съобщи Financial Times след интервю с прессекретаря на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат. Той споделя, че противовъздушната отбрана на Украйна е изправена пред сериозни предизвикателства, когато боеприпасите се изчерпват по-бързо, отколкото пристигат доставките от партньорите.

„Някои системи за противовъздушна отбрана понякога остават празни, докато атаките все още трябва да бъдат отблъсквани“, отбеляза Игнат.

Още: Русия с мощна атака: Аварийни прекъсвания на тока и удар по два ТЕЦ-а в Западна Украйна (ВИДЕО)

Критики от Зеленски

В края на януари украинският президент Володимир Зеленски обяви, че поради забавяне на плащането по програмата PURL (за закупуване на американски оръжия за Киев чрез механизма на НАТО) Украйна не е получила навреме ракети за системите си за противовъздушна отбрана.

„Знам, че балистичните ракети летят, а партньорите знаят, че имам празен дивизион. Имаше празни (ПВО системи - бел. ред.) NASAMS, имаше празни Patriot. САЩ не ни дават ракети безплатно. Това се плаща от Европа. Траншът не беше платен чрез PURL. Ракетите не пристигнаха. Аз просто констатирам какво се случва. Ето защо казвам, че трябва да сме на едно и също ниво емоционално и информационно, за да може всичко останало да бъде ефективно и навременно", отправи критики той.

Още: Зеленски с нови критики към Европа: Защо ракетите идват ден след като Русия вече ни е потопила в мрак?

Според материала на Financial Times миналия месец недостигът е достигнал такава степен, че системите Patriot не са били способни да реагират, докато руските балистични ракети удряха безпрепятствено украинските електроцентрали.

Снимка: Генерален щаб на украинската армия

Мащабът на атаките срещу енергийната инфраструктура на Украйна

От началото на 2026 г. руските сили вече са извършили поне 217 атаки срещу енергийния сектор на Украйна. Основната цел на Кремъл остава да остави страната на студено, да удари по духа на гражданите и да принуди ръководството в Киев да капитулира.

Въпреки честите прекъсвания на тока и напрегнатата енергийна система, проучвания на Киевския международен институт по социология показват, че тези нападения не са разклатили решимостта на Украйна и не са довели до широко разпространено искане за отстъпки към Русия: Няма да се предаваме: Расте делът на украинците, готови да издържат войната толкова дълго, колкото е нужно.

Украйна многократно е призовавала западните си съюзници да ускорят доставката на системи за противовъздушна отбрана и ракети. Зеленски подчерта, че забавянията в доставките на оръжие оказват пряко влияние върху защитата на критичната инфраструктура, която е под постоянна балистична заплаха. Той отбеляза, че въпреки че украинските въоръжени сили значително са засилили защитата срещу руските дронове, настоящото ниво на отбрана остава недостатъчно, особено на ключови и най-уязвими места.

✨Impressive! A Ukrainian F-16 shoots down an enemy Shahed pic.twitter.com/WAu1cj1BRP — NEXTA (@nexta_tv) February 9, 2026

Коментирайки поредната руска атака, президентът на Украйна заяви, че противовъздушните оръжейни единици ще бъдат подсилени. В същото време той изрази недоволство от работата на Военновъздушните сили в определени региони, особено по отношение на унищожаването на дронове „Шахед“. Той обяви и планирани кадрови промени в единиците на ВВС, отговорни за противодействието на тези дронове: Зеленски поиска украинските ВВС да подобрят работата си.