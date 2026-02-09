Любопитно:

Орбан: През 1999 г. Клинтън поиска Унгария да нападне Сърбия

09 февруари 2026, 10:54 часа
Унгарският премиер Виктор Орбан разказа история, която не е споделял публично преди, като с нея той поиска да защити тезата си, че е възможно да се каже „не“ на войната, предаде унгарската медия Telex. Когато войната в Косово ескалира през 1999 г., Орбан, по време на първия си мандат като министър-председател, твърди, че получил обаждане от тогавашния президент на САЩ. Бил Клинтън помолил Унгария да отвори втори фронт и да атакува Сърбия или „поне да ги стреля от Унгария през Войводина чак до Белград“, разказа Орбан в унгарския град Сомбатели.

Правителството обаче отхвърлило това. „Не, господине!“, казал тогава Орбан, твърди самият той в разказа си. „Ако имахме министър-председател, който можеше да каже само „да, господине“, щяхме да сме затънали до гуша във войната“, заключи Орбан.

Унгарския премиер твърди още, че попитал Клинтън какво ще се случи с тристата хиляди унгарци, живеещи във Войводина. В крайна сметка Орбан и Клинтън се споразумели да обсъдят това лично на срещата на върха на НАТО след седмица. Американците обаче, според разказа на Орбан, никога повече не са повдигали този въпрос. ОЩЕ: Задава ли се нова война? Вучич с подозрително изказване (СНИМКА)

Войната в Косово и намесата на НАТО

Припомняме, че войната в Косово възниква през февруари 1998 г. и продължава до юни 1999 г. Тя е свързана с разпадането на Югославия и е между косовските албанци и тогавашното правителство на югославската страна.

Тя ескалира с клането в Рачак, където 45 косовски албанци са жестоко убити. Това е и причината за намесата на НАТО, което нанася въздушни удари срещу Югославия.

Операцията на Алианса е озаглавена "Съюзна сила". Тогава България осигурява въздушен коридор на НАТО над своето въздушно пространство. ОЩЕ: Навършват се 25 години от бомбардировките на НАТО срещу Югославия

