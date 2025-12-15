Кабинетът подаде оставка:

Бивш министър видя външно влияние в решението на България срещу замразяването на руските активи

15 декември 2025, 22:52 часа 474 прочитания 0 коментара
Бивш министър видя външно влияние в решението на България срещу замразяването на руските активи

"Сега е ред на руската страна да покаже, че иска мир и е готова на компромиси. От страна на президента Зеленски компромисите са три. Първо - снемането на заявката за членство в НАТО, приемане на избори, включително референдум за статута на Донбас". Това заяви в предаването "Лице в лице" след новините по bTV Велизар Шаламанов, бивш министър на отбраната в коментар на преговорите за мир в Украйна.

Още: Зеленски: Въпросът за отстъпките от наша страна определено вече не е актуален (ВИДЕО)

Според него в момента най-важният въпрос е решението на Русия, на президента Путин за прекратяване на огъня, защото всяка следваща стъпка зависи точно от това и това е предизвикателство за Европа, защото паралелно с преговорите за мир, вървят и разговори за възстановяване на Украйна, и всяко забавяне на това възстановяване го прави по-скъпо.

Още: "Подем на украинския дух": Велизар Шаламанов обясни как в Украйна се водят четири войни

Гаранциите за сигурността на Украйна бяха в центъра на двудневните разговори в Берлин за край на войната. Американски представител коментира преди минути, че крайното решение за териториалните отстъпки може да вземе единствено Украйна. В изявление след разговорите Володимир Зеленски коментира, че обсъжданията с американските представители са били трудни, но продуктивни.

Още: "Русия на Путин е реална заплаха за нас, трябва да работим по-тясно с Украйна" (ВИДЕО)

По темата, че България възпрепятства решението да се използват замразените руски активи, според Шаламанов е резултат от външен натиск. "Това говори много лошо за нашата външна политика. Няма възможност за консултиране в парламента", обяви той. Според него трябва да има решение на парламента, а не на правителство в оставка. "Много са линиите на въздействие. Липсата на ясна стратегическа визия и на дългосрочен ангажимент към европейското бъдеше на България и на Европа позволява такъв тип външни влияния да определят нашата политика. Те я правят неустойчива", смята бившият министър.

Още: Официално: Европейският съюз одобри нови санкции срещу Русия

Според него много малко вероятно е Путин да направи компромиси. "Това ще доведе до напрежение в САЩ. Ще се стовари цялата отговорност върху Европа и върху България. Трябва да имаме план Б, ако е невъзможно да бъде постигнато решение на прекратяване на огъня. Този план Б за Европа определено трябва да бъде някакъв тип антитерористична операция, която да гарантира, че украинските граждани няма бъдат подлагани на атаки. Става въпрос за по-ефективни системи за противоракетна атака", заяви Шаламанов и добави, че Русия не би си позволила да нападне страна, която е член на НАТО.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
мирни преговори Донбас Велизар Шаламанов война Украйна санкции Русия замразени руски активи
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес