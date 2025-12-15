Зеленски: Въпросът за отстъпките от наша страна определено вече не е актуален (ВИДЕО)

„Бих искал да се отнасяме с уважение към делегацията на президента Тръмп. И не вярвам, че Съединените американски щати са поискали нещо. Те гледат на нас като на стратегически партньори. Затова бих го формулирал така: чухме въпроса за териториите относно руската визия или руските искания от Съединените американски щати. Ние ги възприемаме като искания на Руската федерация. И следователно, аз също не бих могъл да изисквам нищо от Съединените американски щати“. Това каза украинският президент Володимир Зеленски в отговор на въпрос дали Съединените щати са искали от страната му да се изтегли от Донецка област като част от „мирния план“. Той даде съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц след преговорите с американските представители днес в Берлин.

Според Зеленски, той е казал на американските си колеги да предадат украинската визия за мир на руснаците. „Затова казах, че има чувствителни въпроси, ние обменяме мнения, а също така чуваме перспективите и целите на руснаците. Полагаме усилия да обясним нашата позиция. И се радвам, че ни слушат. А какво в крайна сметка ще излезе от това по толкова чувствителен въпрос като територията, ще видим. Освен това имаше въпроси, по които по същество споделяхме едни и същи възгледи по време на диалога“, обясни държавният глава.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че настоящите версии на документите вече не съдържат никакви деструктивни за Киев елементи. По-конкретно, президентът отбеляза, че въпросът за отстъпките вече не е актуален. Украйна и Русия обаче имат различни гледни точки по въпроса за украинските територии – най-чувствителният въпрос в преговорите.

Зеленски заяви, че по време на срещите с американската делегация, в която са били Джаред Кушнер, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп, и Стив Уиткоф, специален пратеник на президента на САЩ, е постигнат „напредък по много въпроси“. „Ще бъда честен – не знам как агресорът ще възприеме резултатите от нашите разговори. Важно бе да бъдем чути. Аз разбирам дълбоко детайлите на тази война и е изключително важно нашите колеги от Съединените американски щати да чуят всички тези подробности“, отбеляза Зеленски.

Същевременно украинският президент изрази мнение, че ако тези срещи се бяха провели по-рано, „напредъкът щеше да бъде още по-сериозен“. Зеленски е благодарен на американската делегация за отличната работа, която са свършили: „Има някои неща, които според мен са разрушителни и със сигурност няма да ни помогнат. Важно е да не ги виждам в новите версии на документите днес. И това е важно за мен, защото единството е важно. А въпросът за отстъпките определено не е актуален“, обясни още той.

Същевременно президентът смята, че въпросът за териториите е болезнен. „Защото Русия иска това, което иска... Ние ясно разбираме какво искат те. Вярвате или не, ние знаем на 100% какво искат те. Важно е, че нашите американски партньори ме разбраха ясно. За мен ясната позиция на Украйна, без излишни запетаи или точки, беше най-важното нещо“, каза Зеленски. Той добави, че Украйна и Русия имат различни позиции по отношение на териториите. „Това също трябва да се разбере и обсъди напълно открито. Радвам се, че се чухме“, каза президентът. Според държавния глава, американската страна, като посредник, ще предложи различни стъпки за постигане на поне някакъв консенсус.

Въпросът с гаранциите за сигурност

Той също така подчерта, че дискусиите относно гаранциите за сигурност за Украйна продължават. „И моето послание относно гаранциите за сигурност е, че преди да предприемат каквито и да било стъпки на бойното поле, военните и цивилното население трябва да имат ясна представа какви ще бъдат гаранциите за сигурност. Това е много важно. САЩ не ни предлагат членство в НАТО, защото членството в НАТО е записано много ясно. Следователно е важно САЩ да приемат гаранции, подобни на член 5, плюс съответните гаранции за сигурност. Ние просто работим сега, за да гарантираме, че всичко това е изписано. И постигаме напредък“, отбеляза Зеленски.

Според съобщения в медиите, Украйна е готова да обсъжда болезнени компромиси, от отказване от членството си в НАТО до провеждане на избори в страната възможно най-скоро, но има граница, отвъд която Зеленски не е готов да премине. В частност, BILD съобщи, че Киев е подготвен за временно „замразяване“ на фронта по линята на контакт и загуба на контрол над окупираните от Русия земи, но категорично отхвърля исканията за изтегляне на украинските въоръжени сили от целия Донбас.

Гаранциите за сигурността на Украйна бяха в центъра на двудневните разговори в Берлин за край на войната. Американски представител коментира преди минути, че крайното решение за териториалните отстъпки може да вземе единствено Украйна. В изявление след разговорите Володимир Зеленски коментира, че обсъжданията с американските представители са били трудни, но продуктивни. Зеленски обяви, че Украйна ще се откаже от кандидатурата си за членство в НАТО, ако в замяна получи гаранции за сигурност, сходни с Член Пети на Алианса за колективна защита при нападение. "Путин използва атаките срещу Украйна като лост в преговорите", заяви Зеленски. Германският канцлер Мерц гарантира пълна подкрепа за Украйна срещу руската агресия.

Разговорите в Берлин

На 14 декември в Берлин започнаха срещи между украинска и американска делегация за координиране на проект за мирен план, който в крайна сметка се очаква САЩ да представят на Русия за преглед. В неделя срещата продължи над пет часа. Според Bloomberg, Зеленски е предложил сключването на серия от споразумения с различни държави, които биха били подобни по сила на Член 5 от Вашингтонския договор за създаване на НАТО. Това предложение предполага, че президентът на САЩ Доналд Тръмп и европейските лидери ще поемат отговорност за подкрепа за украинската независимост с твърди ангажименти за използване на военна сила в случай на бъдещо руско нападение.

Посещението на украинският държавен глава в германската столица продължава с разговори с европейските лидери тази вечер - Председателят на европейската комисия Урсула вон дер Лайен и генералният секретар на НАТО – Марк Рюте.

Американски представител: Над 90% от проблемите са решени

Около 90% от проблемите между Украйна и Русия бяха решени по време на последните преговори. Това заяви пред Sky News високопоставен американски служител, участвал в дискусиите. Източникът отбеляза, че основната тема на разговорите са били гаранциите за сигурност за Украйна. Той подчерта, че президентът на САЩ Доналд Тръмп вярва, че може да убеди Русия да се съгласи да предостави на Киев гаранции, подобни на Член 5 на НАТО.

Според американския служител, след последните разговори е постигнат напредък в разрешаването на проблемите между Украйна и Русия, като са проведени и по-задълбочени дискусии относно териториите.

Длъжностното лице също сподели с журналисти, че Русия вероятно не е против присъединяването на Украйна към Европейския съюз. Той също така изрази увереност, че Москва ще приеме гаранциите, предвидени в споразумението.

Тръмп постига значителен напредък в мирните преговори

По-рано специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф заяви, че е постигнат „значителен напредък“ по време на преговорите между Киев и Вашингтон в Берлин, с участието на украинския президент Володимир Зеленски . Той съобщи, че срещата между украинската и американската делегации е продължила повече от пет часа.

Уиткоф сподели, че са се провели задълбочени дискусии по 20-точковия мирен план, икономическите програми и други въпроси. Той подчерта, че е постигнат значителен напредък в разрешаването на войната.

