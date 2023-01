Близък приятел на Медведев беше прегазен на пътя и почина в болница

61-годишният Абдулаев е бил блъснат от ВАЗ, докато е пресичал, но не на пешеходна пътека. Бившият премиер на Дагестан е откаран в болница все още жив, но е починал там.

Магомед Абдулаев оглавяваше правителството на Дагестан през 2010-2013 г. Той беше назначен на поста, когато президент беше Дмитрий Медведев. Според съобщения в медиите Абдулаев и Медведев са учили заедно аспирантура.

През 2015 година, когато Абдулаев оглавява Дагестанския университет, срещу него е образувано наказателно дело по обвинения в злоупотреба със служебно положение. Според следователите заради нарушенията му в университета са откраднати над 20 милиона рубли, предназначени за стипендии на студенти. През 2017 година стана известно, че разследването е приключило, но не се съобщава за съдебен процес или за съдбата на наказателното дело.

