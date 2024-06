"Бог ни разчупва като хляб": Папата обясни какво се случва с нас, когато се молим

"Когато се молим, Бог ни „взима, благославя ни и след това ни разчупва и ни дава“, за да можем да задоволим глада на всички", казва папата. По думите му в Божиите ръце всеки християнин е призван да стане разчупен и споделен хляб. ОЩЕ: Папата: Нека оръжията в Судан да замлъкнат

When we pray, God “takes us, blesses us, and then breaks and gives us,” so that we may satisfy everyone’s hunger. In God’s hands, every Christian is called to become bread broken and shared. #YearOfPrayer