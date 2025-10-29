"Буревестник" лети само на думи, вторият "Орешник" също е пълна нула: Путин само си губи времето да плаши НАТО

Русия се опитва да плаши Европа с "Буревестници" и "Орешници". Владимир Путин явно място не може да си намери заради вялата реакция на европейските страни. Докато Москва се чуди как да провокира ужас и си дава толкова зор да провокира инциденти - праща дронове над редица обекти в европейските страни, а изтребителите й постоянно и системно нарушават въздушното пространство на НАТО (последният такъв случай е от вчера, 28 октомври над Балтийско море), то реакцията на Запада, явно в очите на Кремъл, остава незадоволителна. Лоши новини за Путин: "Буревестник" е стара ракетна технология и може да бъде свалена от НАТО още преди да излети

Явно диктаторът е бил посъветван да увеличи усилията та дано има повече шок и ужас, смята ръководителят на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна лейтенант Андрий Коваленко. Ето какво пише той в телеграм канала си:

"... след слабата реакция на Европа на провокациите с дронове над летищата и градовете им, създателят на концепцията за хибридни истории на ужасите, ръководителят на Службата за външно разузнаване на Руската федерация Наришкин, посъветва Путин да плаши европейците по-активно, за да ги е страх да помагат на украинците.

Но е факт, че подобни плашения не са нищо повече от информационни операции. Второто изстрелване на "Орешник" беше неуспешно, а "Буревесник" лети само на думи."

Засега най-добре на Запад на тази руска игра противодейства Тръмп с неговата ядрена подводница, заключава Коваленко.

