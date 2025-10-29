Лоши новини за Путин: "Буревестник" е стара ракетна технология и може да бъде свалена от НАТО още преди да излети

Руският диктатор Владимир Путин побърза да каже силни думи за ракетата си "Буревестник", чието изпитание обяви, че е преминало преди дни. Той я нарече единствена по рода си и обяви, че тя няма еквивалент на Запад, а моментът за теста й бе подбран видимо умишлено веднага след като американският президент Доналд Тръмп обяви санкции срещу руските петролни компании "Лукойл" и "Роснефт". Както обикновено, руският диктатор се опитва да сплаши западните държави.

Но дали те наистина са уплашени? Може и някои политици на Запад да са били стреснати, но любопитното е, че за редица експерти по ракетни технологии и ядрени оръжия руските изявления не са били повод за страх, а само за недоумение. За каква опасност говори Путин и защо си мисли, че това ще му даде нов коз в ръцете при преговорите за войната в Украйна, явно се питат те, след като "Буревестник" е дозвукова крилата ракета с ядрен двигател докато всъщност по-опасните ракети в момента вече са хиперзвуковите.

"Буревестник" е анахронизъм - дали Путин го осъзнава?

Лошата новина за Путин е, че сериозно е закъснял с "Буревестник". Според мнозина експерти неговата ракета е анахронизъм. И това е така поради следните причини, изброява The Wall Street Journal:

"Буревестник" лети значително под скоростта на звука, а войната в Украйна показа, че дозвуковите ракети все по-често биват сваляни, защото съвременните системи за противовъздушна отбрана вече го позволяват. Затова световните стратези сега се фокусират повече върху по-бързите хиперзвукови ракети, които в момента са в процес на разработка.

Радиоактивността на "Буревестник" може да я направи лесно откриваема.

Очевидната сложност, за да бъде задвижена ракетата – включително множество двигателни системи, които трябва да бъдат перфектно синхронизирани за успешен полет. Това увеличава риска от неуспех. В момента най-важното вече са скоростта и маневреността, така че излишната сложност на "Буревестник" е очевидна нейна слабост, става ясно от думите на бившия служител на НАТО по контрола върху въоръженията Уилям Алберк, понастоящем старши научен сътрудник в Тихоокеанския форум.

Като цяло ракетите с ядрено оръжие, каквато е "Буревестник", са доста остаряла идея. САЩ проведоха обширна програма през 50-те години на миналия век, но изоставиха концепцията, когато учените усъвършенстваха междуконтиненталните балистични ракети, които летят много по-бързо и на по-голяма височина.

Руските научни разработки, въху които стъпва "Буревестник", също датират от 50-те години на миналия век, отбелязва Дъглас Бари, старши изследовател в Международния институт за стратегически изследвания в Лондон. Той подчертава, че тези разработки са в много голяма степен просто лабораторен експеримент, който в практиката е непрактичен и има твърде много уязвими места.

"Буревестник" е добър само на анимация. В реалността картинката е съвсем различна

Путин за първи път представи ракетата "Буревестник" през 2018 г. И представянето беше една компютърна анимация на ракетата, която я показваше как се приближава към Америка от Южния полюс. С това Путин намекваше за почти неограничените възможности на ядреното задвижване. В анимацията ракетата бе показана как уж избягва системите за противовъздушна отбрана, докато лети по целия свят.

Реалността, както често се случва, се оказа доста по-различна. В месеците след представянето тестовете показаха, че ракетата може да лети само по няколко минути.

Загиналите ядрени учени - мистерия

Освен това имаше и смъртни случаи - петима ядрени учени загинаха при мистериозни обстоятелства, когато в изпитателен център в Бяло море се случи експлозия. Какво точно е станало не е известно, но експерти по ядрени оръжия свързаха инцидента именно с разработването на "Буревестник".

"Тази ракета струваше на Русия много – както пари, така и човешки животи", казва Уилям Алберк.

"Буревестник" ще се превърне в цел на НАТО още преди да я изстрелят

Ако Русия реши да изстреля "Буревестник", тя ще се превърне в цел още преди да излети, защото ядреният й реактор ще излъчва радиация. И тази радиация ще може да бъде открита на големи разстояния, включително от Космоса.

"Веднага щом включат този реактор, ще знаем всичко", казва Алберк.

Имало ли е изобщо тестове?

Руснаците твърдят, че са направили тестове на "Буревестник" на 21 октомври 2025 г. Но говорител на Норвежката служба за радиационна безопасност заяви, че нивата на радиация не са се увеличили след тази дата. Така че имало ли е тестове?

Все пак някои експерти изразяват мнение, че е твърде рано да се правят заключения.

Дали "Буревестник" може да се произвежда масово е под въпрос. Руснаците може да си останат с 1 ракета в лабораторията

Според Дъглас Бари изстрелването на ракетата само по себе си също е предизвикателство.

Защото ядреният реактор не генерира достатъчно тяга, за да я изстреля в небето. Затова експерти смятат, че показаната в анимацията от 2018 г. ракета е изстреляна с обикновен, конвенционален ускорител на твърдо гориво, а след това са използвани два допълнителни ускорителя, за да може да набере скорост, преди реакторът да поеме задвижването.

Именно тази "сложна последователност на изстрелване" поставя пред руснаците много сериозни проблеми, смята той.

"Наличието на множество системи увеличава разходите и сложността на производството, поддръжката и експлоатацията", казва той.

И завършва с въпрос - едно е разработчиците да направят една ракета в лабораторни условия, но ще може ли Русия да произвежда тази ракета масово?