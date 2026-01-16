Чавдар Стефанов за Путин и Тръмп: Старците се надцакват (ВИДЕО)

Двамата старци Путин и Тръмп се надцакват. Това каза в предаването Студио Actualno журналистът и международен анализатор Чавдар Стефанов, дългогодишен кореспондент на БНР и БНТ в Москва. Той отговори на въпроса в задънена улица ли са преговорите за мир в Украйна: “Надцакват се двамата старци по такъв начин, че наистина се губи нишката. Колко пъти за миналата година Тръмп твърдеше: “Да, сега натискаме това, натискаме онова, сега санкции.“ Всъщност Тръмп върши една много хитра своя политика, която е политика на много неща отведнъж. Това е за всичките тия ситуации и във Венецуела, и в Дания с Гренландия, и аспирациите към Канада също.

Не се е отказал от НАТО

Но все пак има нещо, което поддържа надеждата за господин Тръмп. А то е, че той не е казал, че се отказва от НАТО и се отказва от това да отстоява своите позиции чрез НАТО.

Друг е въпросът, че сега НАТО трябва да се трансформира в тип европейски. За това има доста идеи и за различни обединени войски, до 100 хиляди споменават някои.

Но в Европа нещата стават просто бавно за съжаление, тъй като Европа е демокрация и винаги има нещо, което излиза в последня момент.“

Снимка Getty Images

Чавдар Стефанов отговори и на въпросите безпомощен ли е Тръмп като посредник в мирния процес за Украйна и дали би могъл да се постигне напредък при една евентуална среща между него и Володимир Зеленски в Давос:

“Не е (безпомощен като посредник, бел. ред.). Но сега той започва да натиска слабия, защото той така е свикнал – да натиснем слабия, той все пак ще се кандардиса да даде територии.

Като на търг

Добре, ще се дадат територии, но какво става след това? Да приемем Путин като миротворец, като умиротворител? Той си е агресор. И той освен Нюрнбергски процес друго не заслужава. Включително и цялата шайка около него.

Зеленски каза, че ще отиде в Давос. Той не може да изпусне този шанс. Тръмп каза, че ще бъде там. А какво ще стане? Кой да го прогнозира? Тръмп може да каже: “Да, сега ще натиснем Русия. Не, вие отстъпвайте, в края на краищата по-слаби сте, те са по-голяма страна.“

Общо взето става като един търг между една относително слаба Русия и една супердържава като Съединените щати, които си повдигат сега и икономиката. За това как да се изпълняват стари политики от 19 век – зоните на влияние и политиките на силния.“

Според Чавдар Стефанов Путин никога няма да приеме предложението на Зеленски за 60-дневно спиране на огъня, за да има избори в Украйна. Путин няма да се спре, той иска да унищожи Украйна, каза журналистът.

