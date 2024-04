Чеченец, задържан заради "Крокус", почина в ареста: Със счупен череп и гръбначен стълб?

Таиса Успанова разказва, че синът ѝ Асхаб Успанов е бил задържан от полицията в деня на атаката, при която маскирани стрелци убиха над 140 души и раниха стотици други.

Според майката - съпругата на Успанов е отишла в полицейския участък, където той е бил задържан, след като е получила телефонно обаждане от него. Когато пристигнала в там, ѝ казали, че съпругът ѝ е починал, предава "Агентство".

❗️ Chechen Askhab Uspanov, detained on suspicion of involvement in the terrorist attack in Crocus, died in police custody from torture.



This was reported by the Chechen opposition movement 1ADAT.



According to them, numerous signs of beatings were found on his body, his ribs and… pic.twitter.com/h8EVv6iJ9D