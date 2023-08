Чехия дава на Украйна съветски хеликоптери, заменя ги с нови от САЩ

По време на обръщение към депутати и военни министърът на отбраната Яна Чернохова заяви, че хеликоптерите Ми-24В/35 са осигурили отлична служба, въпреки че са били използвани по-дълго от очакваното. "Въпреки че днес им даваме символично сбогом, тяхната история не е приключила", каза министърът на 17 август.

#Czechia plans to transfer a batch of Mi-24V helicopters to #Ukraine



This was announced by the country's Defense Minister Jana Černochová. She noted that instead of these helicopters, the Czech army would receive new UH-1Y Venom and AH-1Z Viper helicopters from the USA. pic.twitter.com/YzPd9hGcxa