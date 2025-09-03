Правителството на Чехия одобри закупуването на бойни танкове "Леопард" 2A8 от Германия с цел модернизиране на чешката армия, заяви чешката министърка на отбраната Яна Чернохова, цитирана от Ройтерс. Чехия, която е член на НАТО, ще подпише споразумение с германското министерство на отбраната. В първия етап от сделката Чехия ще закупи 44 танка на стойност около 1,63 милиарда долара, като доставките са планирани за периода 2028-2031 година. Има и опция за закупуване на още 14 танка.

Освен това се водят преговори за придобиване на 19 специализирани варианта на "Леопард" 2A8 в рамките на друга сделка и общият брой на новите танкове може да достигне 77.

В последните години страната усилено модернизира армията си с ново западно въоръжение, включващо хеликоптери, радари, бойни машини и изтребители Ф-35 като част от увеличените разходи за отбрана на фона на войната в Украйна.

Миналата година Чехия одобри покупката на по-стари модели "Леопард" 2A4 от германската компания "Райнметал". Освен това страната получи и други танкове от Германия по програма за заместване на оборудване, изпратено от Чехия в помощ на Украйна.

Чернохова също така обяви, че министерството на отбраната ще продължи да купува стрелково оръжие от чешкия производител "Ческа збройовка", като рамковото споразумение е до 2031 г. и е на стойност до 4,26 милиарда крони. Чешката армия ще придобие и 18 леки бронирани машини "Супакат екстенда" за около 44 милиона долара.

