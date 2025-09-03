Войната в Украйна:

Чехия одобри закупуването на бойни танкове "Леопард" 2A8

03 септември 2025, 16:57 часа 196 прочитания 0 коментара
Чехия одобри закупуването на бойни танкове "Леопард" 2A8

Правителството на Чехия одобри закупуването на бойни танкове "Леопард" 2A8 от Германия с цел модернизиране на чешката армия, заяви чешката министърка на отбраната Яна Чернохова, цитирана от Ройтерс. Чехия, която е член на НАТО, ще подпише споразумение с германското министерство на отбраната. В първия етап от сделката Чехия ще закупи 44 танка на стойност около 1,63 милиарда долара, като доставките са планирани за периода 2028-2031 година. Има и опция за закупуване на още 14 танка.

Освен това се водят преговори за придобиване на 19 специализирани варианта на "Леопард" 2A8 в рамките на друга сделка и общият брой на новите танкове може да достигне 77.

В последните години страната усилено модернизира армията си с ново западно въоръжение, включващо хеликоптери, радари, бойни машини и изтребители Ф-35 като част от увеличените разходи за отбрана на фона на войната в Украйна.

Още: Скъсване с тоталитарното минало: Чехия намалява пенсиите на хиляди бивши комунистически функционери

Миналата година Чехия одобри покупката на по-стари модели "Леопард" 2A4 от германската компания "Райнметал". Освен това страната получи и други танкове от Германия по програма за заместване на оборудване, изпратено от Чехия в помощ на Украйна.

Чернохова също така обяви, че министерството на отбраната ще продължи да купува стрелково оръжие от чешкия производител "Ческа збройовка", като рамковото споразумение е до 2031 г. и е на стойност до 4,26 милиарда крони. Чешката армия ще придобие и 18 леки бронирани машини "Супакат екстенда" за около 44 милиона долара.

Чехия замесена в скандал с потенциално военно оборудване в проруския регион на Молдова

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Чехия танкове Леопард информация 2025
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес