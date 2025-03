Човек на Джорджеску обяви кандидатурата си за президентските избори (ВИДЕО)

Броени часове, след като Конституционният съд единодушно и окончателно отхвърли кандидатурата на Калин Джорджеску, консултантът му - Антон Писароглу, обяви своята кандидатура за президентските избори, съобщи Диджи24, цитирана от БТА. “Единственото решение да излезем от хаоса, в който ни хвърлиха, е да се кандидатирам за президент на Румъния. С една цел - възобновяване на извънредните свободни избори. Не, не съм резерва на Джорджеску. Той е незаменим. Аз съм решението на настоящата ситуация, в която се намираме“, казва Антон Писароглу в Twitter.

ОЩЕ: Обрат: Румънската ЦИК спря Джорджеску за президентските избори, привържениците му побесняха (ВИДЕО)

Romania must reclaim its democracy!

I am running for President of Romania with one goal: to organize a new, fair election with real international observers by the end of this year.

The people's choice was crushed, trust in democracy has vanished. Under the pretext of preventing… pic.twitter.com/hsvVQVvt0e