Депутат от сепаратистката Луганска република бе взривен в колата си

Автомобилът е изгорял, а на място има екипи на Спешна помощ и пожарникари. Причините и подробностите около инцидента не се съобщават.

Експлозии са се чули днес и в Мариупол, съобщи съветникът на кмета на Мариупол Петро Андрющенко.

