Дронове-убийци дебнат чрез мобилните мрежи в Украйна (ВИДЕО)

Новият елемент в електронната война е описан в репортаж на Скай нюз.

"Когато чуете дрон, имате около пет секунди да напуснете позицията си и да бягате. Защото ракетата лети много, много бързо към телефона ви", предупреждават източници от украинската армия.

This is what Putin thinks the #Russian world should looks like. Drone footage shot in the destroyed city of #Mariupol. pic.twitter.com/Y8Xple2SIp