Един загинал и двама ранени след атака в автобус

Един човек бе убит, а двама - ранени, при атака в автобус в белгийския град Антверпен днес, предаде БТА. Информацията е от прокуратурата. Вече има задържан, който е заподозрян за нападението.

Двамата ранени са настанени в болница.

Засега няма повече подробности за атаката, извършена в понеделник следобед. Още: Истинска касапница: Десетки убити при нападение срещу туристи в Индия

