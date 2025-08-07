Ракетите "Javelin", с които Украйна поразява Русия: Кога да очакваме доставките им в България?

Предстоящите доставки на управляемите противотанкови ракети "Javelin" ще бъдат синхронизирани с доставката на бойните машини "Страйкър", като и двата договора са свързани с изпълнение на проект на военното министерство за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизираната бригада. Точните срокове обаче не са ясни - това става ясно от отговор на военния министър Атанас Запрянов на въпрос по парламентарен контрол на депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев, показа справка на Actualno.com.

Припомняме, че на 26 март парламентът одобри закупуването на противотанковите ракети от САЩ. Стойността им е близо 154 милиона лева, като плащането ще бъде извършено на вноски. Тези ракети са част от комплекта, предназначен за бойните машини Stryker. В края на 2023 г. България подписа споразумение за придобиване на 198 бойни и спомагателни машини, от които 183 са именно от модела Stryker. Инвестицията възлиза на около 2,5 милиарда лева. Целта на тази покупка е оборудването на механизирана бригада в съответствие с ангажиментите на България като член на НАТО.

Още: В САЩ започнаха да произвеждат бронираните машини "Страйкър" за България

Снимка: Getty images

Става въпрос за самонасочващи се "умни" боеприпаси, предназначени за унищожаване на тежка бронирана техника. Именно ракетите Javelin бяха една от основните причини руската атака срещу Киев през 2022 година да не успее. Доналд Тръмп, тогава в първия си президентски мандат, реши да изпрати огромно количество боеприпаси, за да може да се спре инвазията на армията на руския диктатор Владими Путин. Още: Трите оръжия, които промениха хода на войната в полза на Украйна (ВИДЕО)

Придобиването на тези бойни машини бележи началото на проект за модернизация на сухопътните войски на българската армия, който бе в застой повече от десетилетие.

Първоначално планирано за 2024 г., закупуването на ракетите бе отложено, за да се избегнат плащания през същата година. По-късно, през януари, служебното правителство на Димитър Главчев одобри сделката, но тя не бе финализирана до избирането на новото правителство на 16 януари. Това наложи процедурата да бъде стартирана отново.

Снимка: БГНЕС

Още: България е спечелила участие в проекти за нови ПВО системи "IRIS-T" и гаубици CAESAR

Реакциите

Бившият финансов министър от "Продължаваме промяната" Асен Василев е коментирал през времето, че на пазара няма по-добри управляеми противотанкови ракети. Председателят на комисията по отбраната Христо Гаджев от ГЕРБ потвърди, че такива производства в страната няма. Асен Василев заяви, че в качеството си на министър, а сега и като депутат, е питал няколко пъти генералния щаб дали съществува възможност за закупуване на ракети, които да са равностойни или по-добри от Javelin, и се е уверил, че такива няма.

Източник: Народно събрание