ЕК предложи таван на цената на руския газ и още 4 мерки в отговор на енергийната криза

Изявлението на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен дойде часове след като руският президент Владимир Путин нарече идеята „глупост“ по време на Източния икономически форум във Владивосток.

По-рано през деня „Политико“ се позова на документ на ЕК, в който се предлага таван на цената на руския газ от 50 евро на мегаватчас, което е по-малко от 1/5 от сегашната спот цена. Освен това енергийните министри на страните членки обсъждат как да отделят цената на синьото гориво от тази на електричеството, тъй като те са свързани на европейския пазар. Председателят на ЕК предложи и още няколко мерки:

- Задължителна цел за намаляване на потреблението на електроенергия в пиковите часове;

- Таван на приходите на дружествата, които реализират неочаквани печалби от евтина електроенергия, например от възобновяеми енергийни източници;

- "Солидарна вноска" от компаниите за изкопаеми горива;

- Подпомагане на енергийните дружества, изпитващи затруднения, да се справят с нестабилния енергиен пазар с помощта на "ликвидна" подкрепа.

Плановете ще бъдат разгледани от министрите на енергетиката на държавите членки в петък.

Russia is an unreliable supplier and is manipulating our energy markets.



But our unity and our solidarity will ensure that we will prevail!



Press point by President @vonderleyen https://t.co/yjC2Vqc34p