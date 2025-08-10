Само ако Русия стане Съединени щати на Евразия, ще може да се отърве от диктатурата

Преследването на интелектуалци е любимо занимание на руските власти, които през последните години преследваха стръвно и успяха да се отърват от повечето таланти на страната.

Дмитрий Биков, Людмила Улицкая, Владимир Сорокин, Михаил Шишкин, Дмитрий Глуховски, Кирил Серебренников: това са само част от имената на руските творци, които бяха принудени да напуснат родината си. Театралната режисьорка Евгения Беркович и драматургът Светлана Петрийчук излежават 6-годишна присъда за пиеса, която не се хареса на властите.

Но дори когато са в изгнание Кремъл продължава да следи дисидентите - нещо, което писателят Борис Акунин знае добре от собствен опит. Наскоро той беше осъден задочно на 14 години строг тъмничен затвор. Ярък критик на режима на Путин и войната в Украйна, емигрирал в Лондон, той наблюдава отдалеч своята литературна екзекуция. Защото книгите му през 2023 г. бяха забранени от режима на Путин и бяха изтеглени от продажба в Русия, а името му бе добавено в списъка на "терористите и екстремистите". Но преди 25 години Русия жадно четеше неговите криминални романи, които по онова време се издаваха в тиражи от над 30 милиона екземпляра.

Това се промени след като през 2011-2012 г. Акунин разкритикува режима и участва в мащабните опозиционни протести срещу фалшифицирането на изборите и узурпацията на властта от бившите офицери от КГБ. Преломът настъпва през 2014 г. - незаконното анексиране на Крим от Путин е последната капка. Осъзнавайки, че експанзионистичните апетити на Кремъл едва започват, писателят заминава за Лондон.

Тези дни писателят даде интервю за Le Monde, в което заяви:

"Русия винаги е била двойствена — и си остава такава. Бих искал французите да разберат това съвсем ясно. Има я Русия на царете, на генералните секретари, на чекистите и официалната култура. И я има Русия на свободата — тя не се предава, не мълчи. Това е Русия на Толстой, Сахаров, Херцен. Днес най-талантливите хора са я напуснали или са в затвора, както по времето на Сахаров — но за разлика от тогава сега сме повече."

Нужни са ни нещо като Съединени щати на Евразия

Периодите на относителна свобода в Русия траят кратко и причината за това е самият исторически модел на руската държава, смята писателят.

"В такава огромна многонационална държава има само два начина да се избегне разпад: чрез федерация (за предпочитане конфедерация), в която регионите да живеят по свои собствени закони; или чрез хиперцентрализирана система, управлявана чрез страх и насилие. Няма трети вариант.

По време на периоди на свобода централизацията отслабваше, държавата започваше да се разпада - центърът отстъпваше. Но после страхът се завръщаше. Централизирана Русия и демокрацията са несъвместими. Трябва да се появят някакви "Съединени щати на Евразия". Русия ще бъде демократична, когато престане да бъде империя."

След Путин цикълът отново ще се повтори докато Русия не стане федерация

На въпрос на френското издание дали руснаците някога ще се освободят от Путин и неговите тайни служби, Акунин отговаря, че самият Путин може да изчезне, но ако Русия не се превърне в пълноценна федерация, цикълът ще се повтаря.

Писателят посочва, че вече е показал това в историята си "Златната верига на този дъб", чието заглавие е създадено по цитат на Пушкин. В историята Путин вече го няма, Русия се е превърнала в демокрация, но после цикълът отново се повтаря - вътрешният механизъм, който държи държавата, отново се разпада и Русия за пореден път се превръща в агресивна империя.

"Това ще се случи, ако не станем пълноценна федерация. Алексей Навални разбираше това добре затова федерализацията беше основният ключ в неговата програма", казва Акунин.

