Епичен пожар в руския град Твер се разрастна за секунди (ВИДЕО)

Запалила се е изолацията на недовършената сграда на магистрала Бурашевское. Причините за пожара се установяват. За жертви не се съобщава, работниците са успели да напуснат строежа навреме.

In the Russian city of Tver, an unfinished high-rise apartment building burst into flames - the fire enveloped the entire wall of the house in a few seconds. pic.twitter.com/0uMqWsIecb