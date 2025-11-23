Ердоган ще говори с Путин, за да разбере докъде е с Украйна и зърното през Черно море

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че ще разговаря с руския диктатор Владимир Путин в понеделник, за да обсъдят усилията за постигане на мир в Украйна, предаде гръцкото издание Kathimerini. На пресконференция след срещата на върха на Г-20 в Южна Африка той заяви, че Турция ще „направи всичко възможно“, за да подкрепи пътя към мир, и добави, че ще информира европейските и американските лидери и съюзници за резултата от разговорите си с Путин.

Черноморската зърнена инициатива

Ердоган отбеляза, че ще поиска и подновяване на Черноморската зърнена инициатива, споразумение между Русия, Украйна, Турция и Организацията на обединените нации, постигнато по време на руската инвазия в Украйна, за да се гарантира безопасното преминаване на зърнените пратки.

В момента няма действаща зърнена сделка.

Такава действаше след началото на войната в Украйна, докато Русия се оттегли от нея през юли 2023 г. Въпреки това, Украйна продължава да изнася зърно по алтернативни маршрути и чрез отделни търговски споразумения.

Припомняме, че в края на октомври миналата година стана ясно, че само за девет месеца през 2024 г. руските окупатори са изнесли само през пристанището на Мариупол над 180 хиляди тона откраднато украинско зърно. ОЩЕ: Русия е откраднала 180 хиляди тона украинско зърно през 2024 г. само през пристанището на Мариупол