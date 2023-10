ЕС официално удължи закрилата на украинските бежанци и след 2024 г.

Става въпрос за пребиваване, достъп до пазара на труда, медицинска помощ, образование за деца и др.

Adopted ✍️ the EU extends temporary protection until 4 March 2025.



It allows displaced persons from Ukraine to enjoy harmonised rights across the EU such as:

🏡 residence

💼 labour market access

🏥 medical assistance

📚 education for children



