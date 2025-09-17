Войната в Украйна:

Ескалацията Русия-НАТО: България и Румъния тренираха прехващане на "самолет нарушител"

17 септември 2025, 17:55 часа 390 прочитания 0 коментара
Ескалацията Русия-НАТО: България и Румъния тренираха прехващане на "самолет нарушител"

Екипажи на МиГ-29 от Трета авиационна база в Граф Игнатиево и F-16 на румънските военновъздушни сили изпълниха успешно "всички процедури за контрол на въздушното пространство" при изпълнение на мисията „Air Policing“ в рамките на летателно учение „Blue Bridge - 2025“. Това съобщиха от Министерството на отбраната на 17 септември, като посочиха, че в съвместната тренировка се осъществява приемането и предаването на "самолет нарушител", пресичащ въздушните граници на двете страни.

Тази роля изпълни военнотранспортен самолет C-27 J Spartan от 16-а авиационна база в София, който предизвиква активиране на изтребителите от командния авиационен център.

Още: Митрофанова за руските дронове над Полша и Румъния: "Това е планирана провокация"

Какви мерки срещу "самолет нарушител" тренираха България и Румъния?

"Бойните самолети на двете страни бяха приведени в действие със задачи: прехват, визуална идентификация, съпровождане, предаване, приемане и принуждаване на "нарушителя" да кацне на определено летище.

Учението „Blue Bridge“ е ежегодна тренировка на силите и средствата на военновъздушните сили на България и Румъния за координация и оперативно взаимодействие при провеждане на трансгранични операции по контрол над въздухоплаването и охраната на въздушното пространство.

Снимка: Министерство на отбраната

Учение след руските дронове срещу НАТО

Ученията идват седмица след като най-малко 19 руски дрона нахлуха в полското небе при най-голямата провокация на Москва спрямо НАТО от началото на войната в Украйна.

Руски дрон нахлу и в румънското небе часове по-късно, като самолети в северната ни съседка бяха вдигнати по спешност: Руски дрон и над Румъния: Два изтребителя F16 излетяха заради ново нарушаване на въздушното пространство.

Заради тези действия на Руската федерация посланикът на страната у нас Елеонора Митрофанова получи демарш от Министерството на външните работи: Външно привика Митрофанова и ѝ връчи демарш заради навлизането на дронове в Полша и Румъния.

