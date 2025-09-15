Външно привика Митрофанова и ѝ връчи демарш заради навлизането на дронове в Полша и Румъния

Посланикът на Руската федерация в София Елеонора Митрофанова е била извикана на среща в Министерството на външните работи на България. Поводът е умишленото нарушаване на въздушното пространство на Полша – съюзник в НАТО и партньор в ЕС – от руски военни безпилотни летателни апарати на 10 септември 2025 г., съобщиха от МВнР.

Според официалната информация генералният директор по политическите въпроси на министерството Гергана Караджова е връчила на руския дипломат писмен демарш. В него се подчертава, че "България осъжда по възможно най-категоричен начин умишленото нарушаване на въздушното пространство на Полша и изразява абсолютна солидарност със своя съюзник и партньор". Още: Попаднал в собствения си капан: Спре ли войната Путин е политически труп

Осъждане на руските действия

В документа България определя действията на Москва, включително навлизането на руски дрон във въздушното пространство на Румъния на 13 септември 2025 г., като заплаха за сигурността на европейските граждани, за регионалната стабилност и за международния мир.

Министерството посочва, че подобни провокации не са изолирани случаи. От 2022 г. насам Русия системно нарушава въздушното пространство на редица държави членки на НАТО и ЕС. Тази тенденция се разглежда не като случайни инциденти, а като част от ескалираща кампания на Москва, насочена към създаване на напрежение, а не към деескалация.

Подкрепа за НАТО, ЕС и Украйна

Външното министерство подчертава, че грубото нарушаване на евроатлантическото въздушно пространство, както и продължаващите масирани удари срещу цивилната и гражданската инфраструктура в Украйна, засилват решимостта на България да бъде активен участник в общите действия на съюзниците и партньорите от НАТО и ЕС. Още: Дроновете: Години предупреждения и НАТО се провали в първия тест срещу Русия

София ще продължи да допринася за укрепването на отбраната и сигурността по Източния фланг, както и за дипломатическите усилия за деескалация на конфликта и постигане на широкообхватно, справедливо и устойчиво мирно решение на войната в Украйна.

В края на позицията си България отправя категоричен призив към Русия: незабавно да прекрати атаките срещу Украйна, да се въздържа от опасни провокации срещу европейски държави и да се ангажира сериозно с реални преговори. Според МВнР това е първата стъпка към установяването на траен и справедлив мир.