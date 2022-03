Европарламентът настоява за забрана на "златните паспорти" и специални правила за "златните визи”

В сряда членовете на ЕП приеха доклад за законодателна инициатива, в който призовават Еврокомисията да представи предложение до края на мандата си. Ангажиментът е на Франция, Германия, Италия, Обединеното кралство, Канада и САЩ да ограничат достъпа до „златни паспорти” на богати руснаци, свързани с правителството, беше повдигнат по време на дебата в пленарна зала в понеделник. Текстът беше приет с 595 гласа "за", 12 "против" и 74 "въздържал се".

Парламентът подчертава, че схемите за "гражданство чрез инвестиции" (CBI) , при които граждани на трети страни получават граждански права срещу парична сума, подкопават същността на гражданството на ЕС. Парламентът описва тази практика, която се прилага в Малта, България и Кипър, като "свободно пътуване", тъй като държавите-членки продават нещо, което никога не е било предвидено да се превърне в стока. Депутатите твърдят, че молби са били приемани, дори когато изискванията не са били изпълнени, и настояват тези схеми да бъдат преустановени заради рисковете, които те пораждат.

Отбелязвайки по-малките рискове, свързани със схемите за "пребиваване чрез инвестиция" (RBI), ЕП изисква правила на ЕС, които да подпомогнат борбата с прането на пари, корупцията и укриването на данъци, включително:

Парламентът приветства ангажимента на съответните държави членки да ограничат продажбата на гражданство на руснаци, свързани с руското правителство, и призовава всички схеми за CBI и RBI в ЕС да изключат руските кандидати с незабавно действие. Членовете на ЕП призовават правителствата на ЕС да преразгледат всички одобрени молби от последните няколко години и да гарантират, че "нито едно руско лице, свързано финансово, посредством бизнес или по друг начин с режима на Путин, не запазва правото си на гражданство и на пребиваване". Освен това те призовават ЕК да забрани на руски граждани, които са обект на санкции от страна на ЕС, да участват във всички схеми за RBI.

Членовете на ЕП изразяват съжаление за липсата на цялостни проверки за сигурност и процедури за проверка при двата вида схеми, като добавят, че не би трябвало да е възможно да се подават последователни заявления в различни държави-членки. Държавите членки не трябва да разчитат на проверки, извършвани от недържавни субекти. Парламентът призовава ЕС да наложи такса в размер на значителен процент върху направените инвестиции до постепенното премахване на "златните паспорти" и за неопределено време за "златните визи". Той настоя Комисията да окаже натиск върху трети държави, които се възползват от безвизово пътуване до ЕС, да последват примера им.

Отбелязвайки, че посредниците в тези схеми не са нито прозрачни, нито се отчитат, ЕП призовава за забрана на участието им в CBI и за "строга и обвързваща регулация" за ролята им в CBI, която да включва санкции.

Европейската комисия трябва да изготви законодателно предложение или да обоснове решението си да не го прави.

От 2011 г. до 2019 г. най-малко 130 000 лица са се възползвали от схемите за CBI и RBI в ЕС, което е донесло на съответните държави приходи в размер на над 21,8 млрд. евро. Схеми за CBI съществуват в Малта, България (където правителството е внесло законопроект за прекратяване на схемата) и Кипър (който обработва само заявления, подадени преди ноември 2020 г., като според кипърското правителство всички те вече са разгледани). Дванадесет държави членки имат схеми за RBI, основани на различни суми и възможности за инвестиции.

