САЩ задържаха пореден танкер от руския "сенчест флот" (ВИДЕО)

САЩ задържаха пореден танкер от руския "сенчест флот" (ВИДЕО)

Американските военни заловиха в Индийския океан танкера Aquila II, който е под санкции. Твърди се, че той е превозвал венецуелски петрол и е пътувал към Китай. „Корабът Aquila II е действал в нарушение на наложената от президента Тръмп забрана за работа на кораби, попадащи под санкции, в Карибския басейн. Министерството на войната е проследявало и преследвало този кораб от Карибско море до Индийския океан“, съобщиха от Министерството на войната на САЩ.

Порталът Opensanctions отбелязва, че танкерът плава под флага на Панама, въпреки че всъщност принадлежи на компанията SUNNE CO LIMITED, която на 10 януари 2025 г. попадна под санкциите на САЩ за дейност в енергийния сектор на Руската федерация.

Елин Димитров
