F-16 са участвали в сваляне на руски ракети и имат невиждано технологично подобрение (ВИДЕО)

Принадлежащи вече на Украйна изтребители F-16 са били използвани за сваляне на руски ракети по време на вчерашната най-мащбна руска атака с ракети и дронове срещу Украйна. Това потвърди украинският президент Володимир Зеленски.

Зеленски не даде повече подробности, но е факт, че украинските ВВС съобщиха за 201 свалени ракети и дронове при вчерашната атака. Още: Най-голямата руска атака с ракети и дронове срещу Украйна: Числата (ВИДЕО)

During a speech, Zelenskyi confirmed the use of F-16s to shoot down missiles during a recent Russian missile attack and highlighted key points: Ukraine successfully tested a ballistic missile, plans to present a victory strategy to U.S. leaders, halted Russian advances in Kharkiv… pic.twitter.com/BsC5Obneln