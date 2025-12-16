"Фицо помага на мафията": Промени в съдебната система изкараха хиляди на протести в Словакия (ВИДЕО)

Хиляди хора днес взеха участие в протести в Словакия срещу промени в съдебната система, които опозиционни политици и критици твърдят, че унищожават върховенството на закона в страната членка на ЕС, предаде Ройтерс, позовавайки се на словашки медии. Протестиращите запълниха голяма част на централен площад в столицата Братислава, а демонстрации имаше в още осем града, предаде БТА.

Още: "Украйна е черна дупка": Фицо се надпреварва с Орбан кой първи да я блокира за ЕС (ВИДЕО)

Най-голямата опозиционна партия „Прогресивна Словакия“ организира протеста, след като лявото националистическо правителство на премиера Роберт Фицо миналата седмица прокара през парламента законодателни промени, с които се закрива независима служба, която защитава лицата, докладващи за корупция и други престъпни дейности, и се променя начинът, по който държавата се отнася към защитените свидетели. „Те унищожиха върховенството на закона“, се вижда на видеозапис, разпространяван в интернет, да заявява пред демонстрантите в Братислава лидерът на „Прогресивна Словакия“ Михал Шимечка.

Хората носеха флаговете на Словакия и ЕС, издигнаха лозунги като „Правителството на Фицо помага на мафията“ и скандираха „Достатъчно, Фицо“ и „Срам!“. Администрацията на словашкия премиер твърди, че службата е извършвала политически злоупотреби.

Още: Словакия ще съди ЕС заради плановете за прекратяване на доставките на руски газ

Властите освен това отслабиха наказателното законодателство за финансовите престъпления, реформираха обществената медия и прокараха конституционни промени, утвърждаващи националния суверенитет над част от законодателството на ЕС, което изостри вниманието на Европейската комисия.

Още: Десетки хиляди словаци поискаха Фицо да си ходи на годишнината от Нежната революция (ВИДЕО)

Срещу правителството на Фицо бяха проведени няколко големи протеста след идването му на власт през 2023 г., а днешната демонстрация беше една от най-големите от миналия февруари, когато десетки хиляди хора протестираха срещу „външната политика на страната за по-близки отношения с Русия“.

Още: Гимназисти натриха носа на Фицо за Украйна, развяха украинското знаме (ВИДЕО)