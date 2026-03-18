Трус в Челси: рекордна глоба и забрана за трансфери заради скрити плащания на Абрамович

Висшата лига разследва тайни плащания, извършени от Челси между 2011 и 2018 г., когато Роман Абрамович е притежавал лондонския клуб, съобщава "Sky Sports". Транзакциите излязоха наяве по време на процеса на проверка, когато новите американски собственици купиха клуба през 2022 г. Общата глоба от 10,75 милиона паунда е свързана с тайни плащания, извършени на агенти на стойност 47,5 милиона паунда между 2011 и 2018 г., когато Роман Абрамович беше собственик, и нарушения на правилата за регистриране на млади играчи.

Новите собственици са съобщили за нередностите

Разследването е установило, че тези плащания „са извършени със знанието и одобрението“ на бивши висши служители и/или директори, показва споразумението за санкции. Транзакциите излязоха наяве по време на процеса на проверка, когато новите американски собственици купиха клуба през 2022 г. Те сами съобщиха за нередностите на Висшата лига, Футболната асоциация и УЕФА.

Челси няма да може да прави трансфери

Челси също така получи деветмесечна забрана за трансфери от академията, наложена с незабавно действие, във връзка с нарушения между 2019 и 2022 г. Докладът на Висшата лига посочва редица трансфери, свързани с тайните плащания, включително сделки за Еден Азар, Самуел Ето'о, Уилиан, Рамирес, Давид Луис, Андре Шурле и Неманя Матич. Няма данни за каквито и да било нарушения от страна на тези играчи. Но най-голямото наказание за Челси ще дойде след 2 години. Тогава ще влезе в сила едногодишна забрана за трансфери в първия отбор. Тя е отложена за 2028 г., защото от клуба са оказали съдействие при разследването.

