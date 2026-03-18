Китай предложи на Тайван обединение

18 март 2026, 13:29 часа 672 прочитания 0 коментара
Китай предложи на Тайван обединение

Една новина от Китай, която изглежда като икономическо предложение, но реално е силен политически ход на Пекин - страната предложи днес на Тайван обединение в името на енергийната сигурност. На фона на войната в Иран и затварянето на Ормузкия проток от Техеран светът започна да търси спешно алтернативни енергийни доставки. Китай очевидно видя в това удобен момент да използва ситуацията в преследване на дългосрочната си цел, от която нито за ден не се е отказвал - както е известно той смята Тайван за своя територия, отцепила се провинция, която е само въпрос на време да се завърне в рамките на Поднебесната империя.

Тайван наистина е уязвим, тъй като разчита силно на внос на горива, включително от страните от Персийския залив, например Катар. Пекин, който от години неотклонно и целенасочено работи за реализиране на идеята си за "единен Китай", за да сложи ръка върху Тайпе, очевидно сега се опитва да използва тази слабост като лост за влияние върху острова.

С подхода "мека сила" и обещание за "надеждна и стабилна енергия", ако Тайван се поддаде, такова икономическо обвързване с Пекин ще има със сигурност съответния политически ефект и то съвсем не в далечното бъдеще.

Още: Военната охрана на танкерите през Ормузкия проток не е дългосрочно решение

Точно в този смисъл са днешните думи на говорителя на китайската служба по въпросите на Тайван Чън Бинхуа, който заяви пред репортери, че "мирното обединение" ще гарантира на Тайван по-голяма сигурност. 

"Готови сме да предоставим на сънародниците ни от Тайван стабилна и надеждна енергия, както и сигурност на ресурсите, за да могат да живеят по-добре", каза китайският представител. 

Реалистично ли е Тайван да приеме? Почти сигурно — не. Недоверието към Пекин и страха от загуба на автономност, до която може да доведе приемането на подобно предложение (защото това би била не просто енергийна сделка, а стъпка към политическата капитулация на Тайван) са обосновано големи. Не е случайно, че Тайван не внася никакви горива от Китай. 

Макар да няма официален отговор на предложението, вече имаше изявление на президента на Тайван Лай Чинг-те днес на партийна среща. И всъщност именно то е индиректният отговор на Тайпе. Президентът заяви, че Тайван диверсифицира доставките си на горива и те са осигурени за този и следващия месец, а от юни ще разчита и на повече американски газ.

Китай увеличава военния натиск върху Тайван

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
