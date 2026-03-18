Студенти от НАТФИЗ превърнаха летище "Васил Левски" София в жива театрална сцена

На 17 март пристигащите пътници на Терминал 2 станаха свидетели на артистичен флашмоб, изпълнен от студенти на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", клас проф. Здравко Митков. Събитието представи част от новата театрална постановка "Летище" с режисьор Максима Боева. За няколко минути обичайният ритъм на терминала беше прекъснат от изпълнение, което пренесе присъстващите в едно различно, почти безвременно пространство.

Летището е място, на което хората рядко обръщат внимание на околните. Всеки е устремен към собствената си посока – носи своята история, своята болка, надежда или мечта. Куфарите се разминават, полетите закъсняват, а анонимността често изглежда удобна и дори спасителна. Флашмобът пресъздаде именно този свят, в който в един неочакван момент действието "замръзна". Пътниците в пространството на летището станаха свидетели на кратък фрагмент от съдбите на героите в постановката – хора, които живеят във времето между "преди" и "след".

Постановката "Летище" разказва за няколко на пръв поглед случайни пътници, чиито животи се докосват в този кратък миг на спряло време. Там те намират смелост да изрекат неизказаното, да простят, да се сбогуват или дори за кратко да изберат нова посока.

Още: Прочутото холивудско училище за звезди "Лий Страсбърг" с четвърто издание в България

Флашмобът цели да припомни нещо просто, но често забравяно – че зад всеки куфар и самолетен билет стои човешка история.

Предстоящите представления на "Летище" в Театър НАТФИЗ ще се състоят на 20 март и на 1, 17, 22 и 28 април. Билети могат да бъдат закупени от касата на Театър НАТФИЗ (ул. Г. С. Раковски 108А, тел 02/9231 303) и на eventim.bg.

Още: НАТФИЗ представя проекта "ВОЙС ФУТУРА": Спектакли за нови публики в различни райони на София