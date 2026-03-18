СЗО се подготвя за ядрена катастрофа

Служителите на Световната здравна организация (СЗО) се готвят за ядрена катастрофа, ако войната между САЩ и Израел с Иран продължи да ескалира. Това съобщи регионалният директор на СЗО за Източното Средиземноморие Ханан Балхи в интервю за Politico. „Най-лошият сценарий е ядрен инцидент и това е, което ни тревожи най-много. Колкото и да се подготвяме, нищо не може да предотврати вредата, която ще сполети региона – и целия свят, ако в крайна сметка се случи – и последствията ще се усещат десетилетия“, каза Балхи.

Подготвени

Тя добави, че служителите на СЗО са подготвени за ядрен инцидент в „по-широкия му смисъл“, включително атака срещу ядрено съоръжение или използване на ядрени оръжия, но „много се надяват, че това няма да се случи“. Към днешна дата в Близкия изток не са открити признаци на радиоактивно замърсяване. Повишените нива на радиация обаче могат да причинят значителни незабавни увреждания на белите дробове и кожата, както и да увеличат риска от рак и проблеми с психичното здраве, обясни регионалният директор на СЗО.

„Мисля, че тези, които са чели историята на предишни инциденти, независимо дали са били умишлени или случайни, разбират отлично за какво говорим“, каза Балхи.

Преквалификация

Тя добави, че СЗО преквалифицира персонала си как да реагира на ядрен инцидент, включително консултира служители относно рисковете за общественото здраве и какви мерки хората трябва да предприемат, за да се защитят.

Войната

Припомняме, че на 28 февруари Израел, заедно със САЩ, започна военна операция срещу Иран. В резултат на ударите в първия ден на войната върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей беше убит. В отговор Техеран започна удари срещу страни в Близкия изток, насочени към Кувейт, Саудитска Арабия, Катар, ОАЕ, Йордания, Азербайджан и Турция.

Иран също така блокира преминаването на кораби през Ормузкия проток, един от ключовите маршрути за транспортиране на петрол в света. Това предизвика рязко покачване на световните цени на петрола и увеличи логистичните разходи поради нарастващата цена на горивото.

Появиха се и слухове, че Иран може да е минирал Ормузкия проток. Пентагонът заяви, че ако тази информация се потвърди, САЩ може да нанесат удари по ирански кораби в региона.

Снимки: Getty images