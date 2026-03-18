Откриха останки от потънал град на 2400 години в Турция

В Източна Турция, в област Ейл в провинция Диарбекир, изследователи са направили уникално откритие. На дъното на местен изкуствен водоем са открити археологически обекти, датиращи отпреди приблизително 2400 години. Тези исторически места са били напълно скрити под водата дълго време. Изданието TRT Haber пише за това.

Откритието на турски учени в Диарбекир

Специализирани екипи за подводно търсене и спасяване (SAK), подчинени на провинциалното командване на жандармерията, пристигнаха в област Ейл, за да проучат подводното наследство. Водолазите се гмуркаха и направиха подробни видео и фото записи на намерените на дъното обекти, съобщава изданието.

Изследователите подчертават, че районът Ейл е от огромно историческо значение. Според тях тази област „е била дом на много цивилизации от древни времена до наши дни“, което прави откритите подводни находки изключително ценни за науката и изучаването на древната история на Близкия изток.

Историята на резервоара и прехвърлянето на светилища

Наводнението на този район не е било природно бедствие. Строителството на голям резервоар в Диарбекир започва през 1986 г., а окончателното запълване на басейна с вода е завършено през 1997 г. Днес този изкуствен обект изпълнява стратегическа функция - той е критично важен източник както на питейна, така и на техническа вода за големия метрополис Диарбекир.

Историята на опазването на археологическите обекти в този регион преди наводнението не е била лесна. През 1995 г. властите успяват да спасят най-важните религиозни обекти: гробниците на пророците Хазрат Зулкифли и Хазрат Илияс са успешно преместени на сигурно място на хълма Неби Харун.

Въпреки това, не цялото културно наследство е евакуирано от зоната на наводнение. Значителна част от историческите обекти са били принудени да останат под вода.

Както е потвърдено от подводни екипи по време на настоящото гмуркане, дъното на резервоара все още съдържа „някои скални гробници, както и исторически структури като джамия, медресе и хамам“. Въпреки че са били потопени в продължение на много години, тези древни обекти продължават да запазват контурите на 2400-годишен потънал град.

