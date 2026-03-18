Зловещ звук в пустинята Намиб: Учени разкриха мистерията на неуловимо същество, крещящо в тъмното

Учени направиха значимо зоологично откритие пустинята Намиб (Южна Африка). Те успява да разгадаят произхода на зловещ звук, носещ се вечер в пустинята. Откритието им увеличава известния брой на видовете лаещи гекони (подразред Гекота) от три на девет.

Открието на учените в пустинята Намиб

Изследването се основава на анализ на вокализации (брачни звуци), генетични данни и морфологични характеристики на тези изключително потайни гущери. Това съобщава изданието Scientific American. Причина за откритието е разлика във вокализацията.

Проучването е инициирано от Франсоа Бекер, който забелязва разлики в брачните звуци на геконите, живеещи в два съседни региона. Мъжките издават тези звуци (подобни на „зловещ смях“) близо до дупките си, за да привлекат женските.

Археолози откриха древна военна крепост в пустинята Синай

Тъй като е известно, че различните видове гущери имат уникални звуци, които предотвратяват кръстосването, Бекер предполага, че разликите във височината и честотата на звуците показват различни видове, а не само един (Ptenopus garrulus).

Интегративна таксономия и резултат

Бекер събирал екземпляри от гекони в Намибското пясъчно море и по съседните чакълести равнини, където се чували различни звуци. Пробите са били подложени на генетично секвениране. Резултатите показват, че гущерите, считани преди за един вид, не са генетично идентични. Проучването обхваща пустините Намиб и Калахари, като се вземат предвид предпочитанията на вида към различни почви.

В статия, публикувана в списанието „Vertebrate Zoology“, Бекер (сега главен куратор в Националния музей на Намибия) установява, че трите известни вида лаещи гекони от Южна Африка всъщност са съставени от девет отделни вида, някои от които са разделени от 25 милиона години еволюция.

Значение на това откритие за биологията

Дългото обединяване на различни видове под едно име се е случило, защото геконите рядко напускат дупките си и визуално си приличат. Това откритие е пример за интегративна таксономия, където за класификация се използват различни видове данни: морфология, оцветяване, звуци и ДНК последователност, както отбелязва експертът по гекони Аарон Бауер.

Учени започнаха разкопки в една от най-сухите пустини в света: Какво откриха

Точната класификация на видовете е от съществено значение за оценката на тяхното разпространение и предпочитания за местообитания. „Ще стигнем до неправилни заключения, ако обединим два или повече вида под едно и също име“, добавя Бауер.

Междувременно геолози откриха аномалия в пустините на Арабия - мистериозни тунели от мрамор, които имат перфектна геометрия и показват откриването на нова форма на древен живот. Тези странни образувания, невидими от повърхността, но ясно видими в някои части на скалата, са били откривани в сухите пейзажи на Намибия, Оман и Саудитска Арабия. Изследователите подозират, че са дело на древен организъм, който буквално се е „хранил“ с камъка.

Прочетете също: Учени откриха неизвестна досега форма на древен живот в пустинята