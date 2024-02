Франция депортира имам, проповядвал, че "френското знаме е сатанистко" (ВИДЕО)

Заповедта за експулсиране описва проповедите на Махджуби като „изостанало, нетолерантно и агресивно“ изобразяване на исляма. Духовникът критикува трикольора на Франция, отбелязвайки, че "французите са безполезни за Аллах“, тъй като нямат насока. В проповедта си той не само етикетира „еврейския народ като враг“, но също така се застъпва за „унищожаването на западната цивилизация“, твърдят официалните обвинения, пише по темата и The Times of India. ОЩЕ: В Кан ранен френски полицай наръган с нож от ислямист

Tunisian imam Mahjoub Mahjoubi in France threatens Europe: "Soon we will no longer have all these tricolor satanic flags that make our heads hurt!" pic.twitter.com/q0iLAexLtP